Помогите пожалуйста решить! Разложите квадратный трехчлен на множители. Смотрите фото
Алгебра
Помогите пожалуйста решить! Разложите квадратный трехчлен на множители. Смотрите фото
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Найдите верные описания социальных общностей. А) Родственные отношения Б) Схожая история и культура В) Разные места проживания Г) Различное...
Английский язык
Задание 24. Укажите, в каких предложениях есть ошибка в сказуемом (Wrong), а в каких нет (Right). 1) Father was showed his son’s diary. Right Wr...
Математика