Помогите написать отзыв о рассказе Три толстяка.

Гость: Гость:

Три толстяка, это произведение мне понравилось, потомучто было очень много моменто. Его можно читать вместе с семьёй и с друзьями. Советую вам прочитать эту книжку, я думаю вы не потратите лишнее время , а наоборот наберётесь много ума.