Помогите написать отзыв о рассказе Три толстяка.

Литература
Помогите написать отзыв о рассказе Три толстяка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три толстяка, это произведение мне понравилось, потомучто было очень много моменто. Его можно читать вместе с семьёй и с друзьями. Советую вам прочитать эту книжку, я думаю вы не потратите лишнее время , а наоборот наберётесь много ума.
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