ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ В ОБЩЕСТВЕ ЗАКОНЫ?

Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ В ОБЩЕСТВЕ ЗАКОНЫ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для регулирования общественных отношений
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