Стереофайл с частотой дискретизации 48кГц и глубиной кодирования 24 бита преобразовали в монофайл с частотой дискретизации 24 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Во сколько раз исходный файл больше полученного?

Информатика

Стереофайл с частотой дискретизации 48кГц и глубиной кодирования 24 бита преобразовали в монофайл с частотой дискретизации 24 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Во сколько раз исходный файл больше полученного?

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