В каком слове звуков меньше, чем букв? ирландский ясень малярия яхта
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В каком слове звуков меньше, чем букв? ирландский ясень малярия яхта
Ответ(ы):
Гость:
Ясень вроде так как мягкий знак звука не обозначает
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