Маша и Ира шли в школу. По дороге они нашли 10руб. Сколько бы рублей нашла Маша , если бы шла одна?

Математика
Маша и Ира шли в школу. По дороге они нашли 10руб. Сколько бы рублей нашла Маша , если бы шла одна?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 рублей или ничего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какое произведение написал Павел Бажов школа N18 2класс
Ответить
Математика
Раскинули скатерть -самобранку один раз - оказалось, что ее длина 6м 8 дм, а ширина 4м.Раскинули скатерть другой раз- увеличилась ее длина на 1м 2 ...
Ответить
Другие предметы
Какие дезинфицирующие вещества лекарства и мази должно быть в туристической аптечки первой помощи
Ответить
Биология
Скрещены черная корова с белым быком. Все полученные от них телята почему то оказались черно пестрыми по матости. Почему так произошло? какая закон...
Ответить
Английский язык
Помогите найти глаголы в каждой строчке
Ответить