Маша и Ира шли в школу. По дороге они нашли 10руб. Сколько бы рублей нашла Маша , если бы шла одна?

Математика

Маша и Ира шли в школу. По дороге они нашли 10руб. Сколько бы рублей нашла Маша , если бы шла одна?

Автор: Гость