Скрещены черная корова с белым быком. Все полученные от них телята почему то оказались черно пестрыми по матости. Почему так произошло? какая закономерность здесь проявилась

Биология
Скрещены черная корова с белым быком. Все полученные от них телята почему то оказались черно пестрыми по матости. Почему так произошло? какая закономерность здесь проявилась
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Произошла рекомбинация генов - появление новых сочетаний генов, ведущее к  новым комбинациям  признаков у  потомства. Например в нашем чёрный цвет - А белый - а Если все телята получились пестрые по матости, то скрещивали корову и быка с таким генотипом: АА - корова аа - бык Отсюда все телята были с таким генотипом по окраске: Аа Такой же пример мы можем наблюдать и при окраске цветков Ночной красавицы: Белый скрещивали с красным цветком и получали все розовые.
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