Какое животное обитает только в Степи: Волк Журавль-Красавка. Лягушка (жаба) Заяц
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Какое животное обитает только в Степи: Волк Журавль-Красавка. Лягушка (жаба) Заяц
Ответ(ы):
Гость:
Журавль-красавка. Возможно лягушка. Волк и заяц живут в лесах.
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