Удивительно, но некоторые люди боятся даже упоминания об отдельных видах животны??, а, увидев их, в панике убегают. По коллажу определите этот вид боязни
Биология
Удивительно, но некоторые люди боятся даже упоминания об отдельных видах животны??, а, увидев их, в панике убегают. По коллажу определите этот вид боязни
Ответ(ы):
Гость:
Может офидиофобия ( боязнь змей )
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