Удивительно, но некоторые люди боятся даже упоминания об отдельных видах животны??, а, увидев их, в панике убегают. По коллажу определите этот вид боязни

Биология

Удивительно, но некоторые люди боятся даже упоминания об отдельных видах животны??, а, увидев их, в панике убегают. По коллажу определите этот вид боязни

Автор: Гость