Сколько в тексте встречается "крылатых выражений"? Положа руку на сердце надо признаться, что работы у меня непочатый край. А что делать? Волка ноги кормят. Ещё вчера витал в облаках, а сегодня ни свет, ни заря пришлось взять ...
Литература
Сколько в тексте встречается "крылатых выражений"? Положа руку на сердце надо признаться, что работы у меня непочатый край. А что делать? Волка ноги кормят. Ещё вчера витал в облаках, а сегодня ни свет, ни заря пришлось взять себя в руки и заняться делом. Главное- не лезть на рожон и не бросать слов на ветер. Тогда точно всё пойдёт как по маслу. Ну что ж, лиха беда- начало, ведь не боги горшки обжигают.
Ответ(ы):
Гость:
1 положа руку на сердце 2 работы непочатый край 3 волка ноги кормят 4 витал в облаках 5 ни свет, ни заря 6 взять себя в руки 7 не лезть на рожон 8 не бросать слов на ветер 9 пойдёт как по маслу 10 лиха беда - начало 11 не боги горшки обжигают (вроде бы так)
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