Сколько в тексте встречается "крылатых выражений"? Положа руку на сердце надо признаться, что работы у меня непочатый край. А что делать? Волка ноги кормят. Ещё вчера витал в облаках, а сегодня ни свет, ни заря пришлось взять ...

Литература

Сколько в тексте встречается "крылатых выражений"? Положа руку на сердце надо признаться, что работы у меня непочатый край. А что делать? Волка ноги кормят. Ещё вчера витал в облаках, а сегодня ни свет, ни заря пришлось взять себя в руки и заняться делом. Главное- не лезть на рожон и не бросать слов на ветер. Тогда точно всё пойдёт как по маслу. Ну что ж, лиха беда- начало, ведь не боги горшки обжигают.

Автор: Гость