Краткое содержание,о чём сказка....Сказка про славного царя Гороха и его прекрасны?? дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Литература

Краткое содержание,о чём сказка....Сказка про славного царя Гороха и его прекрасны?? дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Автор: Гость