Краткое содержание,о чём сказка....Сказка про славного царя Гороха и его прекрасны?? дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Литература
Краткое содержание,о чём сказка....Сказка про славного царя Гороха и его прекрасны?? дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Казка про романтику і побаченя.
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