ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!=)) Парабола задана уравнением y=-2x^2+4x+6 a)Найдите коорди??аты вершины параболы. б)определите,куда(вверх,в низ)направленны ветви параболы,и объясни почему. в)Найдите координаты точек пересечения ...

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!=)) Парабола задана уравнением y=-2x^2+4x+6 a)Найдите коорди??аты вершины параболы. б)определите,куда(вверх,в низ)направленны ветви параболы,и объясни почему. в)Найдите координаты точек пересечения параболы с осью абсцисс. 2.найдите наибольшее значение функции y=-2x^2+4x+6. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ, КТО ПОМОЖЕТ!!!)))

Автор: Гость