В небе плыли облака ? река что должно быть в середини
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В небе плыли облака ? река что должно быть в середини
Ответ(ы):
Гость:
В небе плыли облака, по земле текла река
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