Какой франкский король произнёс знаменитую фразу : " поклонись тому, что сжигал, и сожги то , чему поклялся", которую говорят,когда хотят убедить кого- либо изменить свои взгляды или образ жизни?
История
Какой франкский король произнёс знаменитую фразу : " поклонись тому, что сжигал, и сожги то , чему поклялся", которую говорят,когда хотят убедить кого- либо изменить свои взгляды или образ жизни?
Ответ(ы):
Гость:
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