Из каких групп формировались ранняя буржуазия и наемные работники
История
Из каких групп формировались ранняя буржуазия и наемные работники
Ответ(ы):
Гость:
Ремесленники, торговцы, зажиточные крестьяне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Есть существа, способные так прямо и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых рас...
Алгебра
Координатной прямой отмечены числа a,b, c. Какое из следующих утверждений неверно? 1)a+b больше c 2)ab меньше c 3)1/c больше 1 4)c...