Найдите целое,если 20%от него составляет 100 руб срочно помогите

Алгебра
Найдите целое,если 20%от него составляет 100 руб срочно помогите
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Гость:
Метод пропорций: Ответ: рублей.
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