Для изготовления концелярской скрепки длиной 4см5мм требуется кусок проволки дли??ой 15 см сколько проволки потребуется для изготовления 100коробок таких скрепок если в одну коробку кладут 75шт
Математика
Для изготовления концелярской скрепки длиной 4см5мм требуется кусок проволки дли??ой 15 см сколько проволки потребуется для изготовления 100коробок таких скрепок если в одну коробку кладут 75шт
Ответ(ы):
Гость:
15 умножить на 75=1125 и 1125 умножить на 100=112500см
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