Для изготовления концелярской скрепки длиной 4см5мм требуется кусок проволки дли??ой 15 см сколько проволки потребуется для изготовления 100коробок таких скрепок если в одну коробку кладут 75шт

Математика

Для изготовления концелярской скрепки длиной 4см5мм требуется кусок проволки дли??ой 15 см сколько проволки потребуется для изготовления 100коробок таких скрепок если в одну коробку кладут 75шт

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