Вычислите 4/5-1/8 помогите пожалуйсто !!!!!!!!!!!
Математика
Вычислите 4/5-1/8 помогите пожалуйсто !!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Привести к общему знаменателю, получаем 32/40-5/40= 27/40 или 0,675
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОДЧЕРКНИТЕ КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ КАК ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КАКОЕ СЛОВО УСТАРЕВШЕ?? ЗАМЕНИТЕ ЕГО СОВРЕМЕННЫМ. 1)Уж сколько раз твердили миру, что л...
Физика
1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства...
Математика
1)Как записывается число одиннадцать целых пять тысячных? А. 11005. Б. 11,0005. В.11,005. Г. 11,500 2) В каком разряде числа 1,020345 записана ...
Другие предметы