1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.

Физика
1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЦВЕТ         нет ЗАПАХ             нет ВКУС                нет 2                    щёлочи 3                    чтобы растворились
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