1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.
Физика
1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.
Ответ(ы):
Гость:
ЦВЕТ нет ЗАПАХ нет ВКУС нет 2 щёлочи 3 чтобы растворились
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