1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.

Физика

1 Опишите свойства воды. Укажите, имеет ли она цвет, запах , вкус. 2 Назовите веществ??, которые растворяются в воде. 3 Подумайте, почему лекарства советуют запивать водой.

Автор: Гость