Решить уравнение: x:4/5=3/4:4/5 7 4/5:2 3/5=4 1/2:y
Математика
Решить уравнение: x:4/5=3/4:4/5 7 4/5:2 3/5=4 1/2:y
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