Длина окружности цирковой арены равна 41м.Найдмте диаметр и площадь арены. Помогите пожалуйста срочно надо.

Геометрия

Длина окружности цирковой арены равна 41м.Найдмте диаметр и площадь арены. Помогите пожалуйста срочно надо.

Автор: Гость