Длина окружности цирковой арены равна 41м.Найдмте диаметр и площадь арены. Помогите пожалуйста срочно надо.
Геометрия
Длина окружности цирковой арены равна 41м.Найдмте диаметр и площадь арены. Помогите пожалуйста срочно надо.
Ответ(ы):
Гость:
41:3.14=13,05 :2=6.52 это радиус формула его s=пr2 значит 3.14*6.52*6.52=133,48~
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