Помогитевв спортивном зале есть только 10 мячей.две пятых из них составляют футбольные мячи. Сколько в спортивном зале футбольных мячей?

Алгебра

Помогитевв спортивном зале есть только 10 мячей.две пятых из них составляют футбольные мячи. Сколько в спортивном зале футбольных мячей?

Автор: Гость