Какие определения являются однородными,а какие -неоднородными?
Русский язык
Какие определения являются однородными,а какие -неоднородными?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!! Какие продукты содержат белки,жиры,углеводы витамин C(не вм??сте!Например такой продукт насыщен белками....)
Алгебра
Помогитевв спортивном зале есть только 10 мячей.две пятых из них составляют футбольные мячи. Сколько в спортивном зале футбольных мячей?
Математика
В классе 28 человек.3/8 всех учеников занимаются плаванием,а 1/4 всех учеников занима??тся волейболом.На сколько человек больше занимается плаванье...