Помогите пожалуйста!!! Какие продукты содержат белки,жиры,углеводы витамин C(не вм??сте!Например такой продукт насыщен белками....)

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Помогите пожалуйста!!! Какие продукты содержат белки,жиры,углеводы витамин C(не вм??сте!Например такой продукт насыщен белками....)
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