Помогите пожалуйста!!! Какие продукты содержат белки,жиры,углеводы витамин C(не вм??сте!Например такой продукт насыщен белками....)
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!! Какие продукты содержат белки,жиры,углеводы витамин C(не вм??сте!Например такой продукт насыщен белками....)
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогитевв спортивном зале есть только 10 мячей.две пятых из них составляют футбольные мячи. Сколько в спортивном зале футбольных мячей?
Математика
В классе 28 человек.3/8 всех учеников занимаются плаванием,а 1/4 всех учеников занима??тся волейболом.На сколько человек больше занимается плаванье...
Геометрия
Длина окружности цирковой арены равна 41м.Найдмте диаметр и площадь арены. Помогите пожалуйста срочно надо.