ПОДЧЕРКНИТЕ КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ КАК ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КАКОЕ СЛОВО УСТАРЕВШЕ?? ЗАМЕНИТЕ ЕГО СОВРЕМЕННЫМ. 1)Уж сколько раз твердили миру, что лесть грустна, вредна... 2)Так часто человек в расчётах слеп и глуп. 3)Кто знатен ...
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ПОДЧЕРКНИТЕ КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ КАК ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КАКОЕ СЛОВО УСТАРЕВШЕ?? ЗАМЕНИТЕ ЕГО СОВРЕМЕННЫМ. 1)Уж сколько раз твердили миру, что лесть грустна, вредна... 2)Так часто человек в расчётах слеп и глуп. 3)Кто знатен и силён, да не умён, так худо, ежели и с добрым сердцем он. 4)Мартышка к старости слаба глазами стала. 5)Ты сер, а я, приятель, сед. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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