Пож помогите 34;35;36;42;43;44 кто знайет пишите ответ
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Пож помогите 34;35;36;42;43;44 кто знайет пишите ответ
Ответ(ы):
Гость:
34. А) виноградство 35. А) белизна 36. А) наручный 42. С) посудомойка 43. С) настольный 44. С) свежесть
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