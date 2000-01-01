Помогите решить задачу!!!!!.400г 95% раствора серной кислоты разбавили водой получили 19% раствор кислоты масса получ раствора ровна? пожалуйста по пунктам спасибо заранеез.
Химия
Помогите решить задачу!!!!!.400г 95% раствора серной кислоты разбавили водой получили 19% раствор кислоты масса получ раствора ровна? пожалуйста по пунктам спасибо заранеез.
Ответ(ы):
Гость:
Основное и главное здесь -m(H₂SO₄) =const; 95% р-р содержит 95г кислоты и 5г воды в 100г р-ра,тогда 400г р-ра содержит 400/100 · 95 =380г кислоты и 400-380=20 г воды; 19% р-р -19г кислоты и 81г воды в 100г р-ра.Следовательно 380/19 ·81 = 1620г воды в р-ре; m(p-pa)=1620+380=2000г
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