Если на вершине холма высотой 30 м атмосферное давление 752 мм рт ст, то у подножья холма атмосферное давление равно... а) 735 мм рт ст. б) 755 мм рт ст. в) другой варинт
География
Если на вершине холма высотой 30 м атмосферное давление 752 мм рт ст, то у подножья холма атмосферное давление равно... а) 735 мм рт ст. б) 755 мм рт ст. в) другой варинт
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