•U☻♥♦♣♠◘○ В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. К??рандаши были в 40 коробках, по 12 штук. А фломастеры, --- в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке? Заранее спа...

Математика

•U☻♥♦♣♠◘○ В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. К??рандаши были в 40 коробках, по 12 штук. А фломастеры, --- в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке? Заранее спасибо! Ребята можете побыстрее прошу вас!!!!!!

Автор: Гость