•U☻♥♦♣♠◘○ В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. К??рандаши были в 40 коробках, по 12 штук. А фломастеры, --- в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке? Заранее спа...
Математика
•U☻♥♦♣♠◘○ В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. К??рандаши были в 40 коробках, по 12 штук. А фломастеры, --- в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке? Заранее спасибо! Ребята можете побыстрее прошу вас!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
40*12=480 карандашей 560-480=80 фломастеров 80:10=8 фломастеров в 1 коробке
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