Необходима ли вера в жизнь,в добро ,в справедливость,в сильных духом людей,в наше время?
Обществознание
Необходима ли вера в жизнь,в добро ,в справедливость,в сильных духом людей,в наше время?
Ответ(ы):
Гость:
Всё реально и возможно в жизни!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
•U☻♥♦♣♠◘○ В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. К??рандаши были в 40 коробках, по 12 штук. А фломастеры, --- в 10 кор...
География
Если на вершине холма высотой 30 м атмосферное давление 752 мм рт ст, то у подножья холма атмосферное давление равно... а) 735 мм рт ст. б) 7...
Русский язык
Есть существа, способные так прямо и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых рас...