Радиус шара равен 12см. Через конец радиуса проведена плоскость под углом 45• к нем??. Найти площадь сечения
Геометрия
Радиус шара равен 12см. Через конец радиуса проведена плоскость под углом 45• к нем??. Найти площадь сечения
Ответ(ы):
Гость:
Alex M.D. Ученик (198) так как плоскость пересекает радиус шара под углом 45 градусов, значит диаметр отсеченной окружности будет равен гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами равными радиусу данного шара (треугольник является прямоугольным потому что один из его углов равен 45 градусов, а так как он равнобедренный, то углы у основания будут равны, сумма углов треугольника ровна 180 градусов следовательно 180-2*45=90) теперь по теореме Пифагора находим гипотенузу (АВ) АВ=квадратный корень из (АС^2+CB^2); AC=CB=радиусу шара АВ=диаметру сечения площадь сечения (S) S=Пи*(AB/2)^2; (AB/2=радиус сечения) В итоге получим S=72*Пи и если быть до конца точным, то получится не 226,08, а 226,1946711, потому что точное значение Пи=3,141592654,
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