Из города одновременно в противопложных направлениях выехали два автомобиля .Через 4 часа расстояние между ними было 360 км.Скорость одного автомобиля 40км в час.С какой скоростью ехал другой автомобиль.
Математика
Из города одновременно в противопложных направлениях выехали два автомобиля .Через 4 часа расстояние между ними было 360 км.Скорость одного автомобиля 40км в час.С какой скоростью ехал другой автомобиль.
Ответ(ы):
Гость:
360-4=256км 256+40=296км
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