Из города одновременно в противопложных направлениях выехали два автомобиля .Через 4 часа расстояние между ними было 360 км.Скорость одного автомобиля 40км в час.С какой скоростью ехал другой автомобиль.

Математика

Из города одновременно в противопложных направлениях выехали два автомобиля .Через 4 часа расстояние между ними было 360 км.Скорость одного автомобиля 40км в час.С какой скоростью ехал другой автомобиль.

Автор: Гость