Какие главные члены предложения в предложении первые солнечный луч сыты холодным блеском алмазных огней?
Русский язык
Какие главные члены предложения в предложении первые солнечный луч сыты холодным блеском алмазных огней?
Ответ(ы):
Гость:
Первые это сказуемое,а луч подлежащее
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