За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?
Математика
За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?
Ответ(ы):
Гость:
2380:20=119 км/час скорость поезда 119*4=476 км прошел поезд за 4 часа 2380+476=2856 км прошел всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие главные члены предложения в предложении первые солнечный луч сыты холодным блеском алмазных огней?
История
Какой франкский король произнёс знаменитую фразу : " поклонись тому, что сжигал, и сожги то , чему поклялся", которую говорят,когда хотят убедить...
Геометрия
Радиус шара равен 12см. Через конец радиуса проведена плоскость под углом 45• к нем??. Найти площадь сечения
Обществознание