За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?

Математика
За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2380:20=119 км/час скорость поезда                                                                         119*4=476 км прошел поезд за 4 часа                                                                     2380+476=2856 км прошел всего 
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