За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?

Математика

За 20 ч поезд проехал 2380 км. Остальной путь занял 4 ч. Какое расстояние проехал поезд за эти 4 ч, если он ехал с прежней скоростью? Сколько всего километров проехл поезд?

Автор: Гость