Как пишется незнакомо слитно или раздельно и почему?
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Как пишется незнакомо слитно или раздельно и почему?
Ответ(ы):
Гость:
Раздельно, так как это краткая форма
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