В сказках винни пух,дюймовочка,варежка происходят превращения:в птиц,в погодное явление или в животных?
Литература
В сказках винни пух,дюймовочка,варежка происходят превращения:в птиц,в погодное явление или в животных?
Ответ(ы):
Гость:
В животных - в варежке в собаку. а остальные не помню, но в животных
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