На две стройки отправили 8 одинаковых ящиков с гвоздямикогда но обеях сторонах из??асходовали60кг гвоздей то на одной сторке осталось 3 полных ящика а на другой 2 сколько гвоздей былов каждом ящике

Математика

На две стройки отправили 8 одинаковых ящиков с гвоздямикогда но обеях сторонах из??асходовали60кг гвоздей то на одной сторке осталось 3 полных ящика а на другой 2 сколько гвоздей былов каждом ящике

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