На две стройки отправили 8 одинаковых ящиков с гвоздямикогда но обеях сторонах из??асходовали60кг гвоздей то на одной сторке осталось 3 полных ящика а на другой 2 сколько гвоздей былов каждом ящике
Математика
На две стройки отправили 8 одинаковых ящиков с гвоздямикогда но обеях сторонах из??асходовали60кг гвоздей то на одной сторке осталось 3 полных ящика а на другой 2 сколько гвоздей былов каждом ящике
Ответ(ы):
Гость:
2+3=5 8-5=3 60:3=20кг
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