Помогите решить от станции отошёл поезд со скоростью 70км в час. Через 2 часа в этом же направлении отошёл другой поезд со скоростью 90км час.Какое расстояние будет между поездами через 3ч после отправления второго поезда?
Математика
Помогите решить от станции отошёл поезд со скоростью 70км в час. Через 2 часа в этом же направлении отошёл другой поезд со скоростью 90км час.Какое расстояние будет между поездами через 3ч после отправления второго поезда?
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