Груз подвешенный на пружине совершает свободные колебания между точками 1 и 3. В каком положении скорость груза будет максимальной?желательно быстро) заранее спасибо
Физика
Груз подвешенный на пружине совершает свободные колебания между точками 1 и 3. В каком положении скорость груза будет максимальной?желательно быстро) заранее спасибо
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