Груз подвешенный на пружине совершает свободные колебания между точками 1 и 3. В каком положении скорость груза будет максимальной?желательно быстро) заранее спасибо

Физика

Груз подвешенный на пружине совершает свободные колебания между точками 1 и 3. В каком положении скорость груза будет максимальной?желательно быстро) заранее спасибо

Автор: Гость