Выпишите словосочетание сущ+прил и поставьте в Т.п П .п вот словосочетание:начинает свежеть свежее утро свежесть утра

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Выпишите словосочетание сущ+прил и поставьте в Т.п П .п вот словосочетание:начинает свежеть свежее утро свежесть утра

Автор: Гость