Напишите 10 слова где есть чк
Русский язык
Напишите 10 слова где есть чк
Ответ(ы):
Гость:
Дочка, почка, ковка, точка, мочка,
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