Помогите найти глаголы в каждой строчке
Английский язык
Помогите найти глаголы в каждой строчке
Ответ(ы):
Гость:
Make, come, read, cut
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