Какие дезинфицирующие вещества лекарства и мази должно быть в туристической аптечки первой помощи

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Какие дезинфицирующие вещества лекарства и мази должно быть в туристической аптечки первой помощи
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Ответ(ы):
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Спирт медицинский, мирамистин, (хлоргексидин), фурацилин, настойка йода, стрептоцид, норсульфазол (в табл.), левоксин, пантоцид.Спиртовые салфетки.
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