Составь предложение со словом солянка
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Составь предложение со словом солянка
Ответ(ы):
Гость:
Впервые в жизне я попробовал очень вкусный суп,который называется солянка.В народе соляную кислоту называют просто солянка
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