Что в биологии означает рисунок на лице женщины. Попробуйте использовать подсказ??у на коллаже
Биология
Что в биологии означает рисунок на лице женщины. Попробуйте использовать подсказ??у на коллаже
Ответ(ы):
Гость:
На рисунке изображены носовые пазухи. На лбу соответствено лобные, по бокам гайморовы.
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