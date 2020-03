Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect John and Carol ________________________________ (not / watch) the cartoons yet. They ______________________________________(finish) their test. _________________________...

Английский язык

Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect John and Carol ________________________________ (not / watch) the cartoons yet. They ______________________________________(finish) their test. ___________________________________(do / they) their English homework? How long ________________ your mom ________________(work) for Microsoft? I __________________________(sew) soft toys, but I _________________________(not/do) the shopping for elderly people yet. My father ___________________ just __________________________(wash) the car.

Автор: Гость