Чем отличаются природные условия лесостепей?

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Отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно изменена: степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились, многие из них исчезли вообще. В пределах зоны возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (сахарную свеклу, подсолнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засухи, суховеи, эрозия почв.Степная зона. В России она занимает южные районы Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири. На востоке степи простираются до предгорий Алтая. В горах Южной Сибири степи распространены изолированными участками — в Кузнецкой, Минусинской, Тувинской котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье.Климат степной зоны характеризуется теплым, засушливым летом и холодной зимой, небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 200—400 мм. Круглый год в степях господствуют воздушные массы умеренных широт. При большой протяженности степной зоны климат ее неоднороден, он изменяется с запада на восток и с севера на юг. Особенно большие различия наблюдаются зимой: чем дальше на восток, тем холоднее и продолжительнее зима. Средняя температура января на западе Восточно-Европейской равнины —5°С, восточнее Волги —15°С, у Красноярска около —20°С. При движении с запада на восток убывает облачность, уменьшается количество осадков (от 500 до 300 мм в год) и увеличивается контрастность температур — климат приобретает большую континентальность, степь становится суше и изменяется биота. Осадки выпадают преимущественно летом, но бывают годы, когда длительное время не бывает дождей и развивается засуха. Она повторяется примерно один раз в три года.Характерная черта степной зоны — безлесье. До распашки степных территорий всюду господствовала травянистая расти­тельность с преобладанием дерновинных злаков — ковыля, типчака, тонконога, степного овса и мятлика. Разнотравно-зла­ковые степи занимали северные районы зоны. При движении к югу в связи с увеличением сухости климата они сменялись ковыльно-типчаковыми.Почвы северных степей—типичные черноземы с содержанием гумуса 8—10%. В более южных степях его содержание понижается до 6% (южные черноземы). Еще южнее, в полынно-типчаковых сухих степях, травянистая растительность становится более разреженной, поэтому количество биомассы значительно меньше, чем в северных степях. Здесь формируются темно-каштановые и каштановые почвы, бедные гумусом (менее 3—4%), с более высо­ким содержанием карбонатов и наличием сульфатных солей. В связи с меньшим содержанием гумуса цвет этих почв более светлый.В степях повсеместно обитают грызуны (суслики, сурки, хомяки, слепыши, полевые мыши). Ими питаются разнообразные хищники: хорьки, лисицы, ласки. Из птиц встречаются в степях орлы, жаворонки, журавль-красавка.).Степь наиболее освоена человеком; она является главнейшей зоной земледелия. Этому благоприятствует рельеф, плодородные почвы (черноземы) и климатические условия. Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изучают в заповедниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, Оренбургском и Даурском.Зоны полупустынь и пустынь. Эти зоны представляют собой самую северо-западную окраину обширных пустынь Евразии с континентальным умеренно сухим восточноевропейским климатом. Здесь наблюдаются самые высокие для Восточно-Европейской равнины суммы годовой солнечной радиации (115—120 ккал/см2). По сравнению со степями здесь усиливается континентальность климата. Лето более жаркое, со средней температурой июля от 22 до 25°С. Зима холодная, очень малоснежная, со средней температурой января от —12 до —16°С, с сильными ветрами, малой мощностью снежного покрова и промерзанием грунта до 30— 60 см. Весна короткая, на нее приходится максимум осадков, однако количество их непостоянно. Годовая сумма осадков — 350— 300 мм, а испаряемость — 700—800 мм и более. Зональные светло-каштановые почвы формируются под злаково-полынной рас­тительностью. Они характеризуются небольшим гумусовым горизонтом (около 40 см) и незначительным количеством перегноя (2—3%). Почвы формируются в условиях незначительного увлажнения (коэффициент увлажнения 0,25—0,35) и малого поступления биомассы, которая быстро минерализуется. Большие площади занимают засоленные почвы, прежде всего солонцы. Обилие засоленных почв связано с засоленностью грунтов молодой морской аккумулятивной равнины. На юге распространены бурые пустынно-степные почвы, среди которых встречаются небольшие участки полузакрепленных и незакрепленных песков