Реферат кыз куу на казахском языке ну очень надо через час
Қазақ тiлi
Реферат кыз куу на казахском языке ну очень надо через час
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Стереофайл с частотой дискретизации 48кГц и глубиной кодирования 24 бита преобразовали в монофайл с частотой дискретизации 24 кГц и глубиной кодиро...
Математика
В классе 28 человек.3/8 всех учеников занимаются плаванием,а 1/4 всех учеников занима??тся волейболом.На сколько человек больше занимается плаванье...
Русский язык