Рассмотрите правую нижнюю часть коллажа. Считается, что в этом органе человека сл??жный рельеф, образованный многочисленными маленькими выпуклостями, название которых вам надо определить. Какую функцию они выполняют?

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Слизистая тонкого кишечника обладает целым рядом анатомических образований: циркулярных складок, ворсинок и кишечных желез или крипт. Благодаря этим структурам увеличивается общая, в том числе и всасывающая поверхность, что способствует выполнению основных биологических функций тонким отделом кишечника.