Найдите угол между лучом OA и положительной полуосью Ox, если A (3;3). С решением, пожал??йста.
Геометрия
Найдите угол между лучом OA и положительной полуосью Ox, если A (3;3). С решением, пожал??йста.
Ответ(ы):
Гость:
OA={-3;3} a={1;0} - OXcos (угла) =(a,OA)/(IaI*IOAI) (a,OA)=-3*1+3*0=-3 IaI=1 IOAI^2=(-3)^2+3^2=18 IOAI=3*корень (2) cos (угла) =(a,OA)/(IaI*IOAI)=-3/(1*3*корень (2))=-1/корень (2) cos (угла) =-1/корень (2) угол=135 градусов
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